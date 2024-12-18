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Олимпийский чемпион пожаловался на рост цен в магазинах России

Олимпийский чемпион пожаловался на рост цен в магазинах России
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Олимпийский чемпион по волейболу 2012 года, главный тренер «Белогорья» Александр Волков обратил на рост цен в российских магазинах.

«Вся страна обращает внимание на цены в магазинах, что они растут. Нет такого, чтоб прям начал в чём-то ограничивать себя, но всё подорожало в два раза. У нас же тоже зарплаты больше не стали, а цены выросли. Не так спокойно сейчас, как раньше. Особенно это с двумя детьми чувствуется», — приводит слова Волкова Legalbet.

В мае 2023 года олимпийский чемпион Александр Волков возглавил белгородский клуб. По итогам сезона-2023/2024 «Белогорье» заняло третье место в Суперлиге, обыграв в матче за бронзу «Факел» со счётом 3-0 в серии.

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