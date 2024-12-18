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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Спарту» и продлили серию побед до 15 матчей

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Спарту» и продлили серию побед до 15 матчей
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани одержал 15-ю победу подряд в рамках Суперлиги сезона-2024/2025. В 15-м туре чемпионата России команда уверенно обыграла «Спарту» из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 28:26).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 15-й тур
18 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Спарта
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Спарта: Столбова, Пироговская, Братчикова, Евстегнеева, Шикалова, Ксения Игоревна Соколова, Сычёва, Дороничева, Емелина, Ольховская, Симонова, Селютина
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Динамо-Ак Барс» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу женской Суперлиги с 45 очками.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

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