«Локомотив» обыграл «Тулицу» в 15-м туре женской Суперлиги

Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над «Тулицей» (Тула) в гостевом матче 15-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:18, 25:16, 25:21) в пользу калининградского клуба.

«Локомотив» располагается на второй строчке турнирной таблицы, «Тулица» — на 10-й.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».