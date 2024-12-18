«Локомотив» обыграл «Тулицу» в 15-м туре женской Суперлиги
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над «Тулицей» (Тула) в гостевом матче 15-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:18, 25:16, 25:21) в пользу калининградского клуба.
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 15-й тур
18 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Тулица: Велисевич, Мартинес, Синкевич, Станкевичуте, Мишагина, Беликова, Ковалёва, Архипова, Прасолова, Някина, Боброва, Лебедкина, Жукова, Ротастикова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
«Локомотив» располагается на второй строчке турнирной таблицы, «Тулица» — на 10-й.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
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