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Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Ленинградкой» в матче женской Суперлиги

Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Ленинградкой» в матче женской Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) одержал непростую победу на выезде над «Ленинградкой» (Санкт-Петербург) в рамках 15-го тура сезона-2024/2025 PARI чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:22, 15:9) в пользу гостей.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 15-й тур
18 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева

Московское «Динамо» в данный момент занимает пятую строчку турнирной таблицы, «Ленинградка» — третью. Лидером соревнований является «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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