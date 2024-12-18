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Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Ленинградкой» в матче женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) одержал непростую победу на выезде над «Ленинградкой» (Санкт-Петербург) в рамках 15-го тура сезона-2024/2025 PARI чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:22, 15:9) в пользу гостей.

Московское «Динамо» в данный момент занимает пятую строчку турнирной таблицы, «Ленинградка» — третью. Лидером соревнований является «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».