Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская Суперлига: расписание игрового дня 19 декабря

Женская Суперлига: расписание игрового дня 19 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, состоится матч 15-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 15-й тур (время московское):

  • 19:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Календарь Суперлиги-2024/2025
Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025

«Чемпионат» подводит итоги 2024 года, рассказывая о прорывах в различных видах спорта. Читатели могут составить личный рейтинг самых ярких волейболистов страны, которые сумели заявить о себе.

Материалы по теме
Покорившие Европу и возрождающиеся звёзды: прорывы 2024 года в российском волейболе
Покорившие Европу и возрождающиеся звёзды: прорывы 2024 года в российском волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android