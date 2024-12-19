Женская Суперлига: расписание игрового дня 19 декабря

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Сегодня, 19 декабря, состоится матч 15-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 15-й тур (время московское):

19:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

«Чемпионат» подводит итоги 2024 года, рассказывая о прорывах в различных видах спорта. Читатели могут составить личный рейтинг самых ярких волейболистов страны, которые сумели заявить о себе.