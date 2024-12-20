Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 20 декабря

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 20 декабря
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, состоятся матчи 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 18-й тур (время московское):

  • 19:00. «Динамо-М» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск).
  • 19:00. «АСК» (Нижний Новгород) — «Динамо-Урал» (Уфа).
  • 19:30. «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).
Календарь Суперлиги-2024/2025
Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025

«Чемпионат» подводит итоги 2024 года, рассказывая о прорывах в различных видах спорта. Читатели могут составить личный рейтинг самых ярких волейболистов страны, которые сумели заявить о себе.

Материалы по теме
Покорившие Европу и возрождающиеся звёзды: прорывы 2024 года в российском волейболе
Покорившие Европу и возрождающиеся звёзды: прорывы 2024 года в российском волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android