Мужская Суперлига: расписание игрового дня 20 декабря

Сегодня, 20 декабря, состоятся матчи 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 18-й тур (время московское):

19:00. «Динамо-М» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск).

19:00. «АСК» (Нижний Новгород) — «Динамо-Урал» (Уфа).

19:30. «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

«Чемпионат» подводит итоги 2024 года, рассказывая о прорывах в различных видах спорта. Читатели могут составить личный рейтинг самых ярких волейболистов страны, которые сумели заявить о себе.