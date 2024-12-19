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На 71-м году жизни скончался олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов

На 71-м году жизни скончался олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов
Владимир Дорохов
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила о смерти советского волейболиста Владимира Дорохова. Пресс-служба федерации добавила, что спортсмен скончался на 71-м году жизни.

«Владимир Вячеславович был не только выдающимся спортсменом, но и прекрасным человеком – его уважали и любили за доброту, отзывчивость и прямолинейность. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Вячеславовича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе на сайте ВФВ.

Золото Олимпиады Дорохов выиграл в 1980 году в Москве, а серебряную награду завоевал на Играх-1976 в Монреале (Канада). На его счету также по две победы на чемпионатах мира (1978, 1982) и Кубках мира (1977, 1981). Кроме того, он стал четырёхкратным чемпионом Европы (1975, 1977, 1979, 1981).

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