«Бежали, разбивались — здорово». Любушкина — о победе «Локомотива» в матче с «Тулицей»

Центральная блокирующая калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Екатерина Любушкина после победы в матче с «Тулицей» в рамках 15-го тура женской Суперлиги оценила игру своей команды. Матч завершился со счётом 3:1 (24:26, 25:18, 25:16, 25:21).

«В первую партию было немного скомкано, ходили тяжело, много поначалу допускали своих ошибок, даже проиграли первый сет на больше-меньше. Но в любом случае боролись до последнего, до конца. И я очень рада, что команда ни в какой из моментов сегодня не опускала руки и боролась за каждый мяч, очень много было доигровок, очень много было моментов на грани аута, бежали, разбивались – здорово.

Сегодня была командная игра. И мы с девочками немного об этом после игры поговорили, что сегодня чувствовалось, что у кого-то что-то не получалось и как-то подхватывали все остальные пятеро, шестеро и дальше несли в таком же режиме. Потом человек опять немножко передохнул и снова включался, и это очень здорово, когда есть какая-то взаимозаменяемость, это очень ценно в командной игре, потому что, естественно, один или двое не выиграют.

Тула – очень цепкая, такая скоростная команда, сильно бьют, много играют на неправильной постановке блока, и у них это получается. Сегодня много у нас отлетало от рук.

Ещё раз повторюсь, что здорово, что сегодня была именно командная игра и мы выполнили, надеюсь, установки тренера», — рассказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.