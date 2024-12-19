Терзич рассказал, чему хочет научить «Динамо-Ак Барс» до конца сезона

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич после победы в матче с нижегородской «Спартой» со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 28:26) в рамках 15-го тура женской Суперлиги рассказал, чему хочет научить свою команду до конца сезона-2024/2025.

«Знаете, как бывает иногда, что третья или первая, вторая, всё равно какая партия, бывают тяжёлыми. Потому что и противник играет, конечно, в волейбол. Но у нас практически всегда так. Первые две партии выигрываем, можно сказать, легко. А потом в третьей много проблем имеем. Иногда проигрываем, иногда выигрываем.

Надо думать про это и мне, и игрокам, чтобы это не повторилось в следующий раз, когда будет очень важно, к примеру, в финале Кубка. Надо научить игроков, что это не пройдёт просто так, а нужно работать. Надеюсь, что до конца сезона у меня это получится сделать», — приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.