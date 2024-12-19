«Мы же хотели доказать». Главный тренер «Динамо» М — о победе над «Ленинградкой»

Главный тренер московского «Динамо» Александр Кошкин после победы на тай-брейке в матче с «Ленинградкой» в рамках 15-го тура женской Суперлиги оценил игру своей команды. Матч завершился со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:22, 15:9).

«Перепады в игре у нас происходят весь сезон. Из-за этого, наверное, такое неровное выступление в чемпионате. Сегодня хорошо то, что все были взаимозаменяемы. У кого-то не шла игра — выходил человек с замены и усиливал. Тяжёлая игра. Мы настраивались на тяжёлый матч. Понимали, что будет нелегко. Тем более мы пятый раз в сезоне встречаемся с «Ленинградкой». Последние разы мы нащупали свою игру против них. Важная победа.

За счёт чего удалось перевести игру на тай-брейк? Когда мы принимаем, у нас становится больше шансов. Если выбитый приём, то нам с краёв атаковать уже тяжело. У нас хорошие центры, которые угрожают, и их уже не оставишь. Будет приём — будут победы.

Насколько важно было сегодня победить? Конечно, важно. Мы же хотели доказать. Мы не вышли в финал Кубка России, и всё равно нас это задело. Чуть-чуть не хватило. Сезон в самом разгаре. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Кошкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.