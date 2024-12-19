«Пока что мы в яме». Александр Кашин — о поражении «Ленинградки» в матче с «Динамо» М

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение своей команды в матче с московским «Динамо» в рамках 15-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 2:3 (19:25, 25:19, 25:21, 22:25, 9:15).

«Надо было выигрывать первую партию. Выигрывать 3:0. Некоторым игрокам надо немного взрослеть. Переставать ощущать себя маленькими девочками. Сегодня могу выделить Настю Чернову. Она очень хорошо играла во всех элементах.

С чем связаны ошибки на подаче? Выцеливали. Было сказано, чтобы подавали сильно. Но игроки продолжали попытки попасть в Ксению Купряшкину, когда она была на площадке. Понятно, подача из-за этого ослабевала. Но проблема не в подаче. В атаке мы переиграли «Динамо». Соотношение — 42% на 36% в нашу пользу. Проблемы были с блоком. Что самое интересное, забивали нам туда, где как раз должен был быть блок.

И ещё раз говорю: на площадке должны быть спортсмены и бойцы, которые пришли играть и выигрывать. Я не говорю, что кто-то конкретно виноват. Но сегодня были такие моменты. Они отчасти тянутся ещё из Екатеринбурга. Надеюсь, что переборем. Правда, следующая игра у нас тоже не подарок — с «Динамо-Ак Барс» в гостях.

Посмотрим. Пока что мы в яме. Так же, как и в прошлом сезоне, в это время попали в яму. Декабрь-январь — для нас всегда сложное время. Хорошо играем осенью и весной. Из года в год одно и то же», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.