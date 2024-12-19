«Заречье-Одинцово» одержало 4-ю победу подряд в женской Суперлиге, обыграв «Динамо-Метар»

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Завершился матч 15-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором подмосковное «Заречье-Одинцово» в родных стенах уверенно обыграло «Динамо-Метар» из Челябинска со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:15).

Команда из Подмосковья одержала четвёртую победу кряду, набрала 32 очка после 15 матчей и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. Уральцы остались с 21 очком и идут седьмыми. Обе команды входят в зону плей-офф.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».