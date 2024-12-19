Женская Суперлига: результаты матчей 15-го тура, турнирная таблица

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

19 декабря завершился 15-й тур предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI женской Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

«Омичка» (Омская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:20, 25:20, 19:25, 25:16);

«Минчанка» (Минск) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:19, 21:25, 25:14, 26:24);

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (17:25, 17:25, 26:28);

«Динамо» (Краснодар) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 2:3 (25:23, 25:22, 16:25, 22:25, 6:15);

«Тулица» (Тульская область) — «Локомотив» (Калининградская область) — 1:3 (26:24, 18:25, 16:25, 21:25);

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (19:25, 25:19, 25:21, 22:25, 9:15);

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:18, 25:21, 25:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».