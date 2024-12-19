Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Глава ВФВ: дано поручение усилить международную работу по возвращению на мировую арену

Глава ВФВ: дано поручение усилить международную работу по возвращению на мировую арену
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал об итогах заседания Наблюдательного совета организации, который прошёл сегодня, 19 декабря, в Москве.

«По итогам Наблюдательного совета работа Всероссийской федерации была признана удовлетворительной. Отмечено увеличение количества и повышение качества, а также расширение географии турниров по волейболу, пляжному волейболу и волейболу на снегу; новый уровень портала volley.ru, начало работы телеканала «Волейбол». Федерации волейбола даны поручения: усилить международную деятельность по возвращению российского волейбола на мировую арену, а также взаимодействие с Федеральным медико-биологическим агентством», — приводит слова Шевченко пресс-служба ВФВ.

Напомним, в данный момент российские волейболисты, как и большинство других спортсменов нашей страны, отстранены от международных соревнований из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Материалы по теме
Олимпийский чемпион пожаловался на рост цен в магазинах России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android