Глава ВФВ: дано поручение усилить международную работу по возвращению на мировую арену

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал об итогах заседания Наблюдательного совета организации, который прошёл сегодня, 19 декабря, в Москве.

«По итогам Наблюдательного совета работа Всероссийской федерации была признана удовлетворительной. Отмечено увеличение количества и повышение качества, а также расширение географии турниров по волейболу, пляжному волейболу и волейболу на снегу; новый уровень портала volley.ru, начало работы телеканала «Волейбол». Федерации волейбола даны поручения: усилить международную деятельность по возвращению российского волейбола на мировую арену, а также взаимодействие с Федеральным медико-биологическим агентством», — приводит слова Шевченко пресс-служба ВФВ.

Напомним, в данный момент российские волейболисты, как и большинство других спортсменов нашей страны, отстранены от международных соревнований из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).