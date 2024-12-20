Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче 18-го тура мужской Суперлиги

Сегодня, 20 декабря, состоялся матч 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались команды «Динамо» из Москвы и «Локомотив» (Новосибирск). Игра завершилась со счётом 3:1 (25:16, 26:28, 25:20, 26:24) в пользу московской команды.

«Динамо» занимает второе место в мужской Суперлиге (38 очков). «Локомотив» расположился на четвёртом месте чемпионата с 36 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.