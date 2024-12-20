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Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче 18-го тура мужской Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче 18-го тура мужской Суперлиги
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Сегодня, 20 декабря, состоялся матч 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались команды «Динамо» из Москвы и «Локомотив» (Новосибирск). Игра завершилась со счётом 3:1 (25:16, 26:28, 25:20, 26:24) в пользу московской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 18-й тур
20 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Костадинов, Кобзарь

«Динамо» занимает второе место в мужской Суперлиге (38 очков). «Локомотив» расположился на четвёртом месте чемпионата с 36 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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