«Зенит» одержал уверенную победу над «Динамо-ЛО» в матче ЧР по волейболу

Закончился матч 18-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Игра завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:21) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице мужской Суперлиги (36 очков). «Динамо-ЛО» расположилось на седьмом месте чемпионата с 25 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.