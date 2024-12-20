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«Зенит» одержал уверенную победу над «Динамо-ЛО» в матче ЧР по волейболу

«Зенит» одержал уверенную победу над «Динамо-ЛО» в матче ЧР по волейболу
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Закончился матч 18-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Игра завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:21) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 18-й тур
20 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице мужской Суперлиги (36 очков). «Динамо-ЛО» расположилось на седьмом месте чемпионата с 25 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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