Мужская Суперлига: результаты игрового дня 20 декабря

Сегодня, 20 декабря, состоялись матчи 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 18-й тур:

«Динамо-М» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (25:16, 26:28, 25:20, 26:24);

«АСК» (Нижний Новгород) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:2 (26:24, 20:25, 27:25, 23:25, 19:17);

«Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:21).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.