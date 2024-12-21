Мужская Суперлига: расписание игрового дня 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, состоятся матчи 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 18-й тур (время московское):

17:00 — МГТУ (Москва) — «Нефтяник» (Оренбург);

17:00 — «Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово).

В турнирной таблице первое место занимает казанский «Зенит». В его активе 44 очка. «Нефтяник» находится на 12-м месте (13), а «Кузбасс» на 10-м (22). МГТУ замыкает таблицу с результатом четыре очка.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.