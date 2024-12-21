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Матч между «Зенитом» и «Кузбассом» пройдёт без зрителей из-за атаки дронов в Татарстане

Матч между «Зенитом» и «Кузбассом» пройдёт без зрителей из-за атаки дронов в Татарстане
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Сегодня, 21 декабря, в Казани состоится матч 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между местным «Зенитом» и кемеровским «Кузбассом». В связи с отменой массовых мероприятий в Республике Татарстан он пройдёт без зрителей. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Кузбасс
Кемерово
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее в связи с атакой дронов на территории Татарстана отменили все массовые мероприятия, запланированные на cубботу, 21 декабря, и воскресенье, 22 декабря.

По информации ВФВ, волейбольный матч состоится, но без присутствия зрителей. Начало игры — в 17:00 мск.

Казанский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги с 44 очками, а «Кузбасс» располагается на 10-й строчке (22).

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