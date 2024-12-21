«Хотели взять реванш за первый круг». Виктория Ганиева — о победе над «Динамо-Метар»

Либеро волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Виктория Ганиева прокомментировала победу над челябинским «Динамо-Метар» (3:0) в матче 15-го тура женской Суперлиги.
«Мы очень плодотворно работали до этой игры. Потому что мы были недовольны результатом, который был в первом круге (в Челябинске «Заречье» уступило 2:3. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, нас это подтолкнуло. И нам хотелось в заключительном домашнем матче этого года забрать эту победу. Поэтому я поздравляю всех девчонок, всех наших тренеров. Хорошая игра получилась», — рассказала Ганиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.
«Заречье-Одинцово» одержало 10 побед в 15 матчах и занимает четвёртую строчку в женской Суперлиге. «Динамо-Метар» с восемью победами идёт на седьмом месте.
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