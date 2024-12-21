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Волейболистка «Заречья» Ганиева: мы сами не знаем, чего от нас можно ожидать

Волейболистка «Заречья» Ганиева: мы сами не знаем, чего от нас можно ожидать
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Волейболистка подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Виктория Ганиева поделилась своими мыслями о выступлении команды в этом сезоне и её перспективах.

«Мы рады, что идём на четвёртом месте. Во втором круге нельзя терять голову, потому что все команды будут лучше сыграны. Тем более что это женский волейбол. Мы сами не знаем, чего от нас можно ожидать. Так что нужно полностью выкладываться, тренироваться и настраиваться на каждую игру.

Сейчас у нас игра в Калининграде. Мы постараемся максимально быстро восстановиться, затем поехать, потренироваться, опробовать зал. И будь что будет! Может быть, мы и сделаем новогодний подарок нашим болельщикам», — рассказала Ганиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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