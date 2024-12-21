Матч в Казани между волейболистками «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградкой» перенесён

Волейбольный матч 16-го тура женской PARI Суперлиги-2024/2025 между казанским «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградкой» (Санкт-Петербург), запланированный на воскресенье, 22 декабря, перенесён на неопределённый срок в связи с отменой массовых мероприятий в Республике Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Ранее из-за атаки дронов на территории Татарстана отменили все массовые мероприятия, запланированные на cубботу, 21 декабря, и воскресенье, 22 декабря. Волейбольный матч мужской Суперлиги между казанским «Зенитом» и кемеровским «Кузбассом» состоится сегодня, 21 декабря, но пройдёт без зрителей.

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одержали победы во всех 15 матчах чемпионата России и уверенно возглавляют турнирную таблицу Суперлиги. «Ленинградка» располагается на третьей строчке.