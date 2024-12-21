Казанский «Зенит» разгромил «Кузбасс» в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 21 декабря, состоялся матч 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались команды «Зенит» из Казани и «Кузбасс» (Кемерово). Игра завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:15, 25:23) в пользу казанской команды.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Кузбасс: Коваликов, Брагин, Пакшин, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов
Казанский «Зенит» занимает первое место в мужской Суперлиге (47 очков). «Кузбасс» расположился на 10-м месте чемпионата с 22 очками.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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