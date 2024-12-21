Казанский «Зенит» разгромил «Кузбасс» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 21 декабря, состоялся матч 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались команды «Зенит» из Казани и «Кузбасс» (Кемерово). Игра завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:15, 25:23) в пользу казанской команды.

Казанский «Зенит» занимает первое место в мужской Суперлиге (47 очков). «Кузбасс» расположился на 10-м месте чемпионата с 22 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.