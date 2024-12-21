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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 21 декабря

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 21 декабря
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Сегодня, 21 декабря, состоялись два матча 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 18-й тур:

МГТУ (Москва) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:2 (18:25, 25:23, 23:25, 25:19, 15:8);

«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:14, 25:15, 25:23).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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