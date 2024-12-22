Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Мы как будто вернулись в ковидное время». Алексей Вербов — о победе над «Кузбассом»

«Мы как будто вернулись в ковидное время». Алексей Вербов — о победе над «Кузбассом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над кемеровским «Кузбассом» (3:0) в матче мужской Суперлиги. Эта игра прошла без зрителей из-за атаки БПЛА на жилые комплексы в столице Татарстана.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Кузбасс: Коваликов, Брагин, Пакшин, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов

«Сегодня непростой день для Казани. С точки зрения спорта мы как будто вернулись в какое-то ковидное время, когда играли при пустых трибунах. Думаю, все сегодня испытали определённый стресс. И основная задача была использовать это как своего рода тренировку, потому что большой спорт всегда под собой подразумевает определённый стресс. Мы постарались на этих тяжёлых эмоциях, которые с нами, показать хорошую игру. Очень хорошо у нас получилось. У тех, кто играл, хорошо всё получилось», – заявил Вербов в послематчевом интервью.

Казанский «Зенит» выиграл 16 из 17 матчей чемпионата и лидирует в турнирной таблице мужской Суперлиги. Кемеровский «Кузбасс» с шестью победами занимает 10-ю строчку.

Материалы по теме
Покорившие Европу и возрождающиеся звёзды: прорывы 2024 года в российском волейболе
Покорившие Европу и возрождающиеся звёзды: прорывы 2024 года в российском волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android