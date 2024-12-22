«Мы как будто вернулись в ковидное время». Алексей Вербов — о победе над «Кузбассом»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над кемеровским «Кузбассом» (3:0) в матче мужской Суперлиги. Эта игра прошла без зрителей из-за атаки БПЛА на жилые комплексы в столице Татарстана.

«Сегодня непростой день для Казани. С точки зрения спорта мы как будто вернулись в какое-то ковидное время, когда играли при пустых трибунах. Думаю, все сегодня испытали определённый стресс. И основная задача была использовать это как своего рода тренировку, потому что большой спорт всегда под собой подразумевает определённый стресс. Мы постарались на этих тяжёлых эмоциях, которые с нами, показать хорошую игру. Очень хорошо у нас получилось. У тех, кто играл, хорошо всё получилось», – заявил Вербов в послематчевом интервью.

Казанский «Зенит» выиграл 16 из 17 матчей чемпионата и лидирует в турнирной таблице мужской Суперлиги. Кемеровский «Кузбасс» с шестью победами занимает 10-ю строчку.