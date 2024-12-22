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Связующий Аношко перешёл из «Динамо-Урала» в МГТУ

Связующий Аношко перешёл из «Динамо-Урала» в МГТУ
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Связующий Антон Аношко стал новичком московского МГТУ. 23-летний волейболист начинал сезон в уфимском «Динамо-Урале». Сейчас уфимский клуб на позицию второго связующего арендовал у петербургского «Зенита» Слави Костадинова.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
3 : 2
Нефтяник
Оренбург
МГТУ: Пирайнен, Зубов, Щадилов, Гетман, Онищенко, Ганенко, Казбанов, Поздняков, Пискарев, Исхаков, Котов, Драгунов, Рохин
Нефтяник: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Бестужев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов

Аношко уже успел дебютировать за новый клуб. В матче МГТУ с «Оренбуржьем» он появился на площадке со второй партии и помог своей команде одержать победу со счётом 3:2 (18:25, 25:23, 23:25, 25:19, 15:8). За четыре сета связующий набрал семь очков (три в атаке, четыре — на блоке).

МГТУ в 17 турах одержал две победы и находится на последней, 15-й строчке турнирной таблицы, имея в активе шесть очков.

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