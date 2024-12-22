Связующий Аношко перешёл из «Динамо-Урала» в МГТУ

Связующий Антон Аношко стал новичком московского МГТУ. 23-летний волейболист начинал сезон в уфимском «Динамо-Урале». Сейчас уфимский клуб на позицию второго связующего арендовал у петербургского «Зенита» Слави Костадинова.

Аношко уже успел дебютировать за новый клуб. В матче МГТУ с «Оренбуржьем» он появился на площадке со второй партии и помог своей команде одержать победу со счётом 3:2 (18:25, 25:23, 23:25, 25:19, 15:8). За четыре сета связующий набрал семь очков (три в атаке, четыре — на блоке).

МГТУ в 17 турах одержал две победы и находится на последней, 15-й строчке турнирной таблицы, имея в активе шесть очков.