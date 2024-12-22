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«Верона» Абаева обыграла «Чистерну», россиянин набрал два очка

«Верона» Абаева обыграла «Чистерну», россиянин набрал два очка
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«Верона», за которую выступает российский связующий Константин Абаев, в очередном туре чемпионата Италии на выезде победила «Чистерну» со счётом 3:0 (25:23, 25:18, 25:23). Россиянин вышел в стартовом составе и провёл на площадке весь матч, набрав два очка на блоке.

«Верона» выиграла 8 из 13 матчей, набрав в этих встречах 25 очков. Сейчас команда Радостина Стойчева занимает четвёртую позицию, отставая от идущей третьей «Пьяченцы» на один балл.

Ранее главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал, что клуб ведёт переговоры с Абаевым о контракте на следующий сезон. «Верону» же пополнит американец Майка Кристенсон, который сейчас выступает за казанский клуб.

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