Дмитрий Мусэрский выиграл Кубок императора в составе японского «Сантори»

В Японии сегодня завершился розыгрыш Кубка императора по волейболу. У мужчин обладателем трофея стал клуб «Сантори Санбёрдз», за который выступает россиянин Дмитрий Мусэрский.

В финале «Сантори» обыграл «Осаку Блютеон» со счётом 3:0 (25:12, 25:22, 25:17). MVP признали доигровщика сборной Японии Рана Такахаси. Для «Сантори» нынешняя победа стала второй в истории в Кубке императора. Впервые клуб выиграл этот трофей в 2010 году.

Мусэрский выступает за «Санбёрдз» с 2018 года. В составе этого клуба 36-летний волейболист выступает на позиции диагонального. В «Сантори» россиянин трижды становился чемпионом Японии (в сезонах-2020/2021, 2021/2022 и 2023/2024), а также выиграл клубный чемпионат Азии — 2023.