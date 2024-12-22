Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Дмитрий Мусэрский выиграл Кубок императора в составе японского «Сантори»

Дмитрий Мусэрский выиграл Кубок императора в составе японского «Сантори»
Комментарии

В Японии сегодня завершился розыгрыш Кубка императора по волейболу. У мужчин обладателем трофея стал клуб «Сантори Санбёрдз», за который выступает россиянин Дмитрий Мусэрский.

В финале «Сантори» обыграл «Осаку Блютеон» со счётом 3:0 (25:12, 25:22, 25:17). MVP признали доигровщика сборной Японии Рана Такахаси. Для «Сантори» нынешняя победа стала второй в истории в Кубке императора. Впервые клуб выиграл этот трофей в 2010 году.

Мусэрский выступает за «Санбёрдз» с 2018 года. В составе этого клуба 36-летний волейболист выступает на позиции диагонального. В «Сантори» россиянин трижды становился чемпионом Японии (в сезонах-2020/2021, 2021/2022 и 2023/2024), а также выиграл клубный чемпионат Азии — 2023.

Материалы по теме
Мусэрский, Федоровцева, Абаев. Кто из наших волейболистов покоряет зарубежные чемпионаты
Мусэрский, Федоровцева, Абаев. Кто из наших волейболистов покоряет зарубежные чемпионаты
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android