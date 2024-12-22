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«Тяньцзинь» Фетисовой проиграл «Конельяно» в финале клубного чемпионата мира

«Тяньцзинь» Фетисовой проиграл «Конельяно» в финале клубного чемпионата мира
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Сегодня, 22 декабря, в Китае завершился женский клубный чемпионат мира. В финале итальянский «Конельяно» победил китайский «Тяньцзинь», за который выступает россиянка Ирина Фетисова, со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:20).

В решающем матче китайский клуб лидировал в первой партии со счётом 19:15, но итальянкам удался рывок 10:2. После этого «Конельяно» уверенно довёл финал до победы. На счету Фетисовой пять очков за три сета.

В матче за третье место итальянский «Милан» переиграл бразильский клуб «Прайа» 3:0 (25:23, 25:16, 25:13). Россиянка Софья Кузнецова, выступающая за южноамериканскую команду, завершила матч с шестью очками.

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