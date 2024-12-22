Мужская Суперлига: результаты игрового дня 22 декабря

Сегодня, 22 декабря, состоялся один матч 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 18-й тур:

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — 0:3 (22:25, 23:25, 15:25).

В турнирной таблице первое место занимает казанский «Зенит». В его активе 47 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.