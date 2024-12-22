«Заречье-Одинцово» одержало непростую победу над «Локомотивом» в матче женской Суперлиги

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над калининградским «Локомотивом» в гостевом матче 16-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2 (26:24, 20:25, 25:19, 22:25, 15:12) в пользу подмосковного клуба.

«Локомотив» располагается на второй строчке турнирной таблицы, «Заречье-Одинцово» — на четвёртой.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».