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«Заречье-Одинцово» одержало непростую победу над «Локомотивом» в матче женской Суперлиги

«Заречье-Одинцово» одержало непростую победу над «Локомотивом» в матче женской Суперлиги
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Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над калининградским «Локомотивом» в гостевом матче 16-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2 (26:24, 20:25, 25:19, 22:25, 15:12) в пользу подмосковного клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 16-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
2 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Попович, Жаброва, Бирюкова

«Локомотив» располагается на второй строчке турнирной таблицы, «Заречье-Одинцово» — на четвёртой.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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