Женская Суперлига: результаты игрового дня 22 декабря

Сегодня, 22 декабря, состоялся один матч 16-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 16-й тур:

«Локомотив» (Калининградская область) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 2:3 (24:26, 25:20, 19:25, 25:22, 12:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».