Мужская Суперлига: расписание игрового дня 23 декабря

Сегодня, 23 декабря, состоится один матч 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 18-й тур (время московское):

18:00. «НОВА» (Новокуйбышевск) — «Енисей» (Красноярск).

В турнирной таблице Суперлиги-2024/2025 «Енисей» идёт на девятой позиции. «НОВА» занимает 13-е место.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.