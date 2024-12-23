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Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо-Краснодар» в 16-м туре Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо-Краснодар» в 16-м туре Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) одержал уверенную победу над «Динамо-Краснодар» в домашнем матче 16-го тура чемпионата России среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:17, 25:18) в пользу хозяек площадки.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 16-й тур
23 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Подкопаева
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Евдокимова, Рысева, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва

В другом матче тура «Уралочка-НТМК» из Свердловской области в четырёх сетах победила белорусскую «Минчанку» — 3:1 (25:14, 22:25, 25:21, 25:13).

Волейболистки московского «Динамо» после этой победы обошли одноклубниц из Краснодара и в данный момент занимают пятую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и «Минчанка» из Беларуси.

Турнирная таблица чемпионата России
Календарь чемпионата России
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