Россиянки в Италии: Толок — MVP, «Кунео» Капраловой замыкает турнирную таблицу

В Италии завершился 14-й тур женской волейбольной Серии А1. По ходу матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 32 очка.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 3:0 (25:18, 28:26, 25:20). Толок набрала 15 очков и была признана MVP матча, Ляшко на площадку не вышла, Акимова продолжает восстановление.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:1 (16:25, 25:19, 27:25, 25:15) победил «Кунео» Анастасии Капраловой. Антропова набрала 33 очка и была признана MVP матча, Капралова принесла команде пять очков, Котикова сыграла в одном сете и очков не заработала.

«Мегабокс Валлефолья» Виктория Кобзарь со счётом 2:3 (24:26, 25:19, 25:22, 19:25, 12:15) уступил «Иль Бизонте Фиренце». Россиянка очков не набрала.

«Тальмассонс» Яны Щербань уступил «Роме» со счётом 1:3 (25:21, 20:25, 20:25, 22:25). Россиянка набрала 12 очков.

После 14-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой сохранил второе место в турнирной таблице. «Новара» Толок и Акимовой поднялась на одну строчку вверх – третье место. «Кьери» Ляшко опустился вниз – седьмое место, «Валлефолья» Кобзарь сохранила восьмую строчку, а «Тальмассонс» Щербань и «Кунео» Капраловой потеряли по одному месту в турнирной таблице – 13-е и 14-е соответственно.