Воронков объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Заречью-Одинцово»

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков после поражения на тай-брейке в матче с «Заречьем-Одинцово» объяснил, почему его команда не справилась с соперником. Встреча завершилась со счётом 2:3 (24:26, 25:20, 19:25, 25:22, 12:15).

«Мы знали, что у подмосковной команды есть свои козыри, и мы старались их учитывать. При подготовке к игре уделяли внимание тому, что могла показать команда соперника. Для нас не было ничего неожиданного, кроме того, что мы допустили очень много ошибок в атаке. И прямолинейно отработали против блока соперника. Это и сыграло ключевую роль.

Обидно, что проиграли заключительный домашний матч года. Будем работать. И огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку! От души поздравляю с Новым годом. Уверен, вместе мы добьёмся новых побед», — приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.