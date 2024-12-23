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«Заречье» никогда не выигрывало у «Локомотива». Стальная — о первой победе в истории клуба

«Заречье» никогда не выигрывало у «Локомотива». Стальная — о первой победе в истории клуба
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Доигровщица подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Анастасия Стальная после победы над калининградским «Локомотивом» в рамках 16-го тура женской Суперлиги со счётом 3:2 (26:24, 20:25, 25:19, 22:25, 15:12) поделилась своими эмоциями и оценила игру команды.

«Мы были очень мотивированы, ведь «Заречье» ещё никогда не выигрывало у «Локомотива». Мы очень старались сломать эту традицию и рады, что у нас получилось. Я вышла уже во второй половине матча и счастлива, что смогла помочь команде. Было очень приятно играть в такой потрясающей атмосфере. Была у меня и ностальгия небольшая… Болельщики в Калининграде замечательные», — приводит слова Стальной пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, Стальная выступала за калининградский «Локомотив» с 2019 по 2022 год. После 16-го тура «Заречье-Одинцово» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице.

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