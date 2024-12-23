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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 23 декабря

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 23 декабря
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Сегодня, 23 декабря, состоялся заключительный матч 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом сыгранной встречи в рамках чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 18-й тур:

  • «НОВА» (Новокуйбышевск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:3 (25:20, 25:20, 16:25, 20:25, 6:25).

В турнирной таблице первое место занимает казанский «Зенит». В его активе 47 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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Новости. Волейбол
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