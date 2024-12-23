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Женская Суперлига: результаты игрового дня 23 декабря

Женская Суперлига: результаты игрового дня 23 декабря
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Сегодня, 23 декабря, состоялись два матча 16-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 16-й тур:

  • «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Минчанка» (Минск) - 3:1 (25:14, 22:25, 25:21, 25:13)
  • «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:15, 25:17, 25:18)

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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