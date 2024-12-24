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Турецкий «Бахчеливлер» прекратил сотрудничество с россиянкой Полиной Шемановой

Турецкий «Бахчеливлер» прекратил сотрудничество с россиянкой Полиной Шемановой
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Турецкий волейбольный клуб «Бахчеливлер» прекратил сотрудничество с российской доигровщицей Полиной Шемановой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Спасибо тебе за всё, Полина! Мы выражаем нашу искреннюю благодарность за ценность, которую ты принесла нашему клубу, твою решимость и энергию на площадке. Было очень приятно познакомиться с тобой и стать свидетелями твоих достижений. Желаем всего наилучшего в предстоящем пути!» — говорится в заявлении организации.

В начале января Шеманова подписала контракт до конца сезона-2023/2024 с волейбольным клубом «Галатасарай». В конце января она перешла в «Сарыер», чтобы набраться игрового опыта.

Напомним, до перехода в турецкую лигу Шеманова четыре года играла в США в составе команды Сиракузского университета. Спортивная карьера девушки началась в сезоне-2015/2016 с выступлений за череповецкие «Северянку» и «Северянку-3».

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