«Пять партий эмоциональных качелей». Бирюкова — о победе «Заречья» над «Локомотивом»

Доигровщица волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Ольга Бирюкова прокомментировала победу своей в команды в матче с калининградским «Локомотивом» в рамках 16-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (26:24, 20:25, 25:19, 22:25, 15:12).

«В преддверии Нового года получился очень эмоциональный матч. Пять партий просто каких-то эмоциональных качелей и для одной команды, и для другой. Но мы безумно рады увезти эту победу — очень важную для нас, для команды и для клуба, потому что «Заречье» ещё ни разу не выигрывало у «Локомотива». Взять победу у «Локо» на домашней арене тоже приятно, не скроем.

Мы очень готовились и понимали важность, но не скажу, что игра получилась очень лёгкой: много ошибок наших, много ошибок допустил «Локомотив». Но волею судьбы пятая партия сложилась так, что они ошибались больше, а мы меньше, поэтому победа оказалась за нами. Естественно, все безумно рады.

Получился классный и очень сложный декабрь, и мы закончили это всё на позитивной ноте. Поэтому есть времечко немножко выдохнуть и потренироваться — и опять начать играть в новом году. Всех с наступающим, продолжайте болеть за «Заречье», всех обнимаю, целую, с Новым годом!» — рассказала Бирюкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.