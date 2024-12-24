«Верили с трудом». Генеральный директор «Динамо-Урал» – о месте в турнирной таблице

Генеральный директор «Динамо-Урал» Валерий Багметов прокомментировал положение команды в турнирной таблице мужской российской Суперлиги. После 18-го тура уфимский клуб занимает шестое место. Напомним, прошлый сезон «Урал» завершил на 13-м месте.

«В такую высокую позицию мы верили перед сезоном с трудом. Мы воспользовались своими шансами и набрали хорошее количество очков, опередив на какой-то период «Зенит».

Команда демонстрирует хороший, зрелый волейбол. Это говорит о том, что работа в клубе ведётся правильно. Тренерский штаб грамотно организует работу, команда сплотилась, и ребята хотят добиться положительного результата.

Победы приносят уверенность в себе, команда набирает ход. Этот сезон показывает, что нет команд, которые могут пройти чемпионат без поражений. С любым соперником можно играть», – приводит слова Багметова пресс-служба клуба на официальном сайте.