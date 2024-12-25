Женская Суперлига: результаты игрового дня 24 декабря

Во вторник, 24 декабря, состоялись два матча 16-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 16-й тур (время московское):

«Енисей» (Красноярск) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:18);

«Протон» (Саратов) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».