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Волейболистки «Динамо-Анапа» приняли участие в борьбе с разливом мазута в Чёрном море

Волейболистки «Динамо-Анапа» приняли участие в борьбе с разливом мазута в Чёрном море
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Игроки женского волейбольного клуба «Динамо-Анапа» и сотрудники СУОЦ «Волейград» приняли участие в борьбе с экологической катастрофой на Чёрном море, сообщает официальный телеграм-канал Всероссийской федерации волейбола. Волейболистки и сотрудники спортивного центра очищали от выбросов мазута пляж Витязево, на котором каждое лето проводятся различные соревнования по пляжному волейболу, а в холодное время года проводит тренировочные сборы сборная России.

Ранее в Анапе был введён режим чрезвычайной ситуации после столкновения 15 декабря в Керченском проливе двух танкеров, которое привело к обширному разливу нефтепродуктов в Чёрном море. Большое количество мазута было выброшено течением к берегам городов-курортов.

Видео: Трофеи сборной России по волейболу

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