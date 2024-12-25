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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 25 декабря

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 25 декабря
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Сегодня, 25 декабря, состоится один матч 19-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 19-й тур (время московское):

  • 17:00. «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Нефтяник» (Оренбург).

В турнирной таблице Суперлиги-2024/2025 «Факел-Ямал» идёт на девятой строчке. «Нефтяник» занимает 12-е место.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
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Новости. Волейбол
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