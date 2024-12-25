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На матче между «Динамо-Метар» и «Омичкой» пройдёт «мишкопад» в благотворительных целях

На матче между «Динамо-Метар» и «Омичкой» пройдёт «мишкопад» в благотворительных целях
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Сегодня, 25 декабря, на матче 16-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между «Динамо-Метар» и «Омичкой» в Челябинске пройдёт добрая традиция под названием «мишкопад». Об этом сообщает телеграм-канал чемпионата России.

Болельщики покупают мягкие игрушки, которые в определённый момент бросают на площадку. Деньги от их продажи и сами мишки пойдут на благотворительность, в том числе на лечение детей и помощь детским домам.

Фото: ЖВК «Динамо-Метар»

«Волейболистки обеих команд присоединились к акции, показывая, что спорт объединяет даже соперников, когда речь идёт о помощи детям», — говорится в заявлении пресс-службы Суперлиги.

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