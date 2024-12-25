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«Красота и мастерство». Аксёнов объяснил, почему Светлана Гатина — прорыв года в волейболе

«Красота и мастерство». Аксёнов объяснил, почему Светлана Гатина — прорыв года в волейболе
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Комментатор «Матч ТВ» Александр Аксёнов объяснил, почему 21-летняя доигровщица Светлана Гатина является прорывом года в волейболе.

«Светлана Гатина — прорыв года, потому что у неё был прекрасный предыдущий сезон, где она выделялась на своей позиции. Она симпатичная девчонка, и многие болельщики ещё обращают внимание на это. Сейчас она основной игрок в команде, которая является безоговорочным лидером. Наверное, в ближайшее время они возьмут Кубок и будут биться за чемпионство. Если ничего не произойдёт, могут взять чемпионство, хотя женский волейбол непредсказуем. Думаю, красота и мастерство приводят к таким симпатиям. У меня есть знакомый, который прям тащится от Гатиной. При этом она очень хорошо играет в волейбол», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Чемпионат» подводит итоги 2024 года, рассказывая о прорывах в различных видах спорта.

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