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Смеленко: игра Гатиной очень стабильна. Она держит почти все элементы черновой работы

Смеленко: игра Гатиной очень стабильна. Она держит почти все элементы черновой работы
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Российская волейболистка Мария Смеленко объяснила, почему 21-летняя доигровщица Светлана Гатина является прорывом года в волейболе.

«Нравится волейбол Светы, потому что её игра очень стабильна. Она держит почти все элементы черновой работы: подача, приём, защита на высоком уровне. И, конечно, очень разнообразный арсенал атаки», — сказала Смеленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Светлана Гатина начинала спортивную карьеру в системе казанского «Динамо» (2017-2020). С 2020 по 2022 год выступала за нижегородскую «Спарту», следующие два сезона провела в саратовском «Протоне», а перед началом сезона-2024/2025 вернулась в «Динамо-Ак Барс».

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