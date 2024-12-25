Волейболистки «Динамо-Метар» обыграли «Омичку» в 16-м туре Суперлиги
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Сегодня, 25 декабря, волейболистки «Динамо-Метар» из Челябинска обыграли «Омичку» (Омская область) в рамках 16-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (19:25, 25:15, 25:22, 25:19) в пользу команды хозяев.
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 16-й тур
25 декабря 2024, среда. 16:30 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
3 : 1
Омичка
Омская область
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Руденя, Архипова, Руссу, Иванкович
Омичка: Антонова, Воситова, Щукина, Лопато, Ткачёва, Афонина, Чередникова, Соболева, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк
В турнирной таблице «Динамо-Метар» занимает шестое место. У них в активе 24 очка. «Омичка» располагается на 11-й строчке (14 очков).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
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