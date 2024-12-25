Волейболистки «Динамо-Метар» обыграли «Омичку» в 16-м туре Суперлиги

Сегодня, 25 декабря, волейболистки «Динамо-Метар» из Челябинска обыграли «Омичку» (Омская область) в рамках 16-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (19:25, 25:15, 25:22, 25:19) в пользу команды хозяев.

В турнирной таблице «Динамо-Метар» занимает шестое место. У них в активе 24 очка. «Омичка» располагается на 11-й строчке (14 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».