Толок — о Гатиной: во всех командах она показывала наилучший результат и была лидером

21-летняя российская доигровщица Татьяна Толок объяснила, почему 21-летняя доигровщица Светлана Гатина является прорывом года в волейболе.

«Светлана – большая молодец! Она очень упорный и трудолюбивый спортсмен, мы начинали вместе в Казани ещё в молодёжной команде. Потом наши пути разошлись, и она выступала за команды «Спарта» и «Протон», во всех командах она показывала наилучший результат и была лидером, и вот сейчас в Казани она показывает всё, над чем так долго работала, и помогает команде идти к поставленным целям!» — сказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Светлана Гатина начинала спортивную карьеру в системе казанского «Динамо» (2017-2020). С 2020 по 2022 год выступала за нижегородскую «Спарту», следующие два сезона провела в саратовском «Протоне», а перед началом сезона-2024/2025 вернулась в «Динамо-Ак Барс».